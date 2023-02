Fioroni: “Ho lasciato il Pd sabato scorso, ho preso atto di essere ospite sgradito ed emarginato. Schlein ha in testa un partito di sinistra” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Ho lasciato il Pd ufficialmente sabato scorso e non dopo l’esito delle primarie, perché ho preso atto di essere un ospite sgradito. Ho sempre detto che me ne sarei andato quando mi avrebbero cacciato. E in effetti le dichiarazioni di Elly Schlein giovedì scoso, quando ha accusato Bonaccini di aver fatto “persino” una manifestazione con me, ha reso evidente uno stato di progressiva emarginazione e di isolamento dei popolari e dell’area cattolico-democratica all’interno del Pd“. Così, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus), Giuseppe Fioroni, ex dirigente della Margheria, co-fondatore del Pd ed ex ministro dell’Istruzione del governo Prodi II, spiega le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) “Hoil Pd ufficialmentee non dopo l’esito delle primarie, perché hodiun. Ho sempre detto che me ne sarei andato quando mi avrebbero cacciato. E in effetti le dichiarazioni di Ellygiovedì scoso, quando ha accusato Bonaccini di aver f“persino” una manifestazione con me, ha reso evidente uno stato di progressiva emarginazione e di isolamento dei popolari e dell’area clico-democratica all’interno del Pd“. Così, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus), Giuseppe, ex dirigente della Margheria, co-fondatore del Pd ed ex ministro dell’Istruzione del governo Prodi II, spiega le ...

