Fiorentina Vs Milan: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 28 febbraio 2023) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. I viola cercano continuità per rimanere nella zona europea, i rossoneri sono in piena corsa per assicurarsi un posto in Champions League. Fiorentina Vs Milan si giocherà sabato 4 marzo 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Franchi. Fiorentina VS Milan: LE probabili formazioni Fiorentina(4-3-3): Terraciano, Dodo', Martinez, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Ikone', Cabral, Gonzalez. All. Italiano Milan(3-4-1-2): Maignan, Kalulu, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Krunic, Tonali, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn sabato 4 marzo 2023 alle ...

