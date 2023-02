Fiorentina | Ikoné | «Merito anche del padre di Mbappé se sono un giocatore»

(Di martedì 28 febbraio 2023) Jonathan, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola del suo momento di carriera a Firenze Jonathan, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. PAROLE – «Firenze mi ricorda un po’ Bondy, la mia città natale, ma mi mancano i miei amici per farmi stare bene. La prima persona che mi ha aiutato nella mia crescita è mio, perché è grazie a lui chediventato un calciatore. La seconda è il mio allenatore, ildi Mbappè, perché è lui che ci ha insegnato tutto ed è grazie a lui sequi. A proposito di Kylian posso dire che ha disputato un ottimo Mondiale. Se dovessi chiamarlo ora? Gli direi che il prossimo Mondiale lo vince la Francia. All’inizio non è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #Fiorentina, la confessione di #Ikoné - ACF_Womens : ?? ????????????! ?? ?? Fiorentina Store Stadio ?? H 17.00 ?? Dodo, Ikonè, Boquete #ForzaViola ?? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Ikone: 'Italiano mi chiede di avere più controllo. Abbiamo un gruppo felice e si vede che ci piace giocare assieme. Pos… - Fiorentinanews : Buso: “Il traguardo che auspico per la Fiorentina è 52 punti. Ikonè deve ritrovarsi mentalmente” - sportli26181512 : #Fiorentina, #Ikoné lancia il guanto di sfida: 'Vogliamo vincere qualcosa': Intervistato ai canali ufficiali del cl… -

Con il passare dei minuti, però, la spinta del Verona si è pian piano affievolita, mentre lasi è limitata a controllare la partita. In finale di tempo, Gaich, subentrato a Lasgana, ...Lo ha detto l'esterno della, Jonathan Ikonè, in un'intervista rilasciata ai canali social viola il giorno dopo la vittoria di ieri in casa del Verona. "All'inizio è stato un po' difficile ...BIRAGHI 7; goal monumentale! SAPONARA SV ITALIANO 6,5; ladoveva fare questa gara e l'ha preparata bene. Bravo a dare continuità a Italiano. Come ho già sottolineato, questi tre punti sono ...