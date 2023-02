Fiorentina | Cabral fiducioso | “Possiamo vincere anche contro il Milan”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Fiorentina, Cabral fiducioso: “Possiamo vincere anche contro il @acmilan' #SempreMilan #ACMilan #Milan - sabrijouini83 : ?? Partita terminata Verona ?? Fiorentina 0-3 ?? Antonin Barak 12' ?? Arthur Cabral 38' ?? Cristiano Biraghi 89' #SerieA ???? - 999Fiorentina : L'ossessione batte il talento, lo batterà sempre. Tu hai anche tutto il talento del mondo, ma hai anche l'ossession… - violanews : Bocci su #Cabral, #Jovic e la prestazione della #Fiorentina ??? - ManuelaFioren : RT @PietroLazze: Finalmente 3 punti anche in campionato. I valori sono questi, ma troppo spesso la #Fiorentina non li aveva mostrati. Stase… -

Commenta per primo Jonathan Ikoné è intervenuto ai canali ufficiali della. Queste le parole dell'esterno francese: 'Mi mancano un po' i miei amici francesi, di ...facevamo insieme a. '...Nell'attuale stagione con la maglia dellasono 33 presenze e 10 gol tra Serie A , Coppa ... con mister Italiano che lo alterna al brasiliano. 26 anni da compiere e una carriera che ...Poi ci ha pensatoche, su un calcio d'angolo, è stato il più lesto a calciare la palla ... Con il passare dei minuti, però, la spinta del Verona si è pian piano affievolita, mentre la...

Verona-Fiorentina, il balletto di Cabral e compagni fa infuriare i tifosi dell'Hellas Corriere dello Sport

Jonathan Ikoné è intervenuto ai canali ufficiali della Fiorentina. Queste le parole dell'esterno francese: "Mi mancano un po' i miei amici francesi, di Bondy, mi fanno sentire bene. Crescere lì all'in ...Il mister della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato nel post gara per commentare la vittoria della squadra gigliata con i gialloblù per 0-3 in trasferta.