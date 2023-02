Finlandia, iniziati i lavori per il muro al confine con la Russia (Di martedì 28 febbraio 2023) La barriera, alta tre metri, avrà una lunghezza complessiva di 200 chilometri. Helsinki teme che Mosca usi i migranti come arma di pressione Leggi su corriere (Di martedì 28 febbraio 2023) La barriera, alta tre metri, avrà una lunghezza complessiva di 200 chilometri. Helsinki teme che Mosca usi i migranti come arma di pressione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quantunque1 : RT @Corriere: Finlandia, iniziati i lavori per il muro al confine con la Russia - massimoricciut : RT @Corriere: Finlandia, iniziati i lavori per il muro al confine con la Russia - non_esset : RT @Corriere: Finlandia, iniziati i lavori per il muro al confine con la Russia - Virus1979C : RT @Corriere: Finlandia, iniziati i lavori per il muro al confine con la Russia - Corriere : Finlandia, iniziati i lavori per il muro al confine con la Russia -