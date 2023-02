Filorussi provano a entrare nella sede del governo | tensione in Moldavia

(Di martedì 28 febbraio 2023) La polizia moldava si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filo russo "Sor" che cercavano di fare irruzionedel. Diverse persone sono state arrestate. Dopo gli scontri una parte del corteo si è diretta presso il municipio di Chisinau, la capitale moldava. Qui il governatore della regione di Orhei, Dinu Turcanu, del partito Sor, si è rivolto alla folla chiedendo che ilaiuti la popolazione di fronte alla crescita dei prezzi dell'energia. La protesta, con manifestanti arrivati da tutto il Paese, è stata organizzata dal Movimento per il popolo, che riunisce diverse organizzazioni fra cui il partito Sor. Ilaccusa il movimento, e in particolare il Sor, di voler «destabilizzare» la Moldova. A metà febbraio, la presidente europeista della ...

