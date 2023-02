Filippo Bisciglia inviato all’Isola dei Famosi? Dopo l’addio a Temptation Island arriva una nuova occasione (Di martedì 28 febbraio 2023) Non sappiamo ancora se Temptation Island tornerà in onda oppure no, fatto sta che Filippo Bisciglia potrebbe finalmente tornare in tv e questa volta come inviato all’Isola dei Famosi 2023. Ilary Blasi è pronta ad alzare il sipario della nuova edizione del reality di Canale5 e i rumors continuano a farsi sempre più insistenti a cominciare proprio da quelli relativi all’inviato. Nei giorni scorsi si è detto, senza conferma ufficiale, che Alvin non prenderà parte al programma e che non sarà nuovamente inviato in Honduras al fianco dell’amica conduttrice, e allora chi prenderà il suo posto? Alla domanda prova a rispondere Dagospia.it rivelando al riguardo: “Il nuovo inviato potrebbe ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Non sappiamo ancora setornerà in onda oppure no, fatto sta chepotrebbe finalmente tornare in tv e questa volta comedei2023. Ilary Blasi è pronta ad alzare il sipario dellaedizione del reality di Canale5 e i rumors continuano a farsi sempre più insistenti a cominciare proprio da quelli relativi all’. Nei giorni scorsi si è detto, senza conferma ufficiale, che Alvin non prenderà parte al programma e che non saràmentein Honduras al fianco dell’amica conduttrice, e allora chi prenderà il suo posto? Alla domanda prova a rispondere Dagospia.it rivelando al riguardo: “Il nuovopotrebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... L_eristico : @Carol3492671983 @quellopigro Non puoi mettere due persone interne perche ricoprono già dei ruoli all’interno e dov… - CorriereCitta : Ilary Blasi e Alvin hanno litigato? Cosa è successo, Filippo Bisciglia all’Isola dei Famosi 2023? - Novella_2000 : Isola dei famosi: via Alvin, al suo posto un volto amato di Mediaset? - AndreaGalastro : filippo bisciglia in una pausa durante le registrazioni di temptation island - vale4231 : RT @alwayshell0: Datemi una spiaggia, un falò e Filippo Bisciglia. LO PRETENDO ADESSO! #gfvip -