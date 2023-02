Figc, nomina come direttore tecnico ad honorem per Mario Sconcerti (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ex giornalista e opinionista, Mario Sconcerti, è stato nominato direttore tecnico ad honorem dalla Figc. Queste le parole a commento del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, ricordando l’esempio positivo che ha sempre fornito il giornalista nel mondo dello sport: “Mario Sconcerti, con la sua professionalità e la sua qualità umana, ci ha fatto capire quanto sia forte il legame fra il giornalismo, lo sport, il racconto e il calcio. Questa, che è un’arte popolare, con lui è diventata una spiccata vocazione intellettuale, ha rappresentato il calcio che io amo, quello dei valori e dell’alta professionalità. Ringrazio il Settore tecnico e l’Associazione allenatori, quindi Demetrio Albertini e Renzo Ulivieri, per ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ex giornalista e opinionista,, è statotoaddalla. Queste le parole a commento del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, ricordando l’esempio positivo che ha sempre fornito il giornalista nel mondo dello sport: “, con la sua professionalità e la sua qualità umana, ci ha fatto capire quanto sia forte il legame fra il giornalismo, lo sport, il racconto e il calcio. Questa, che è un’arte popolare, con lui è diventata una spiccata vocazione intellettuale, ha rappresentato il calcio che io amo, quello dei valori e dell’alta professionalità. Ringrazio il Settoree l’Associazione allenatori, quindi Demetrio Albertini e Renzo Ulivieri, per ...

