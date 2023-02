FIFA: Peppe Ferraro porta Reply Totem a trionfare all’eChampions League (Di martedì 28 febbraio 2023) Il team eSports Reply Totem si distingue su FIFA: è il partenopeo Peppe Ferraro a tingere d’azzurro la eChampions League di Londra A prendere il posto nell’olimpo di “die meister, die besten, les grandes équipes” di FIFA è stato un nostro connazionale, il campano Peppe Ferraro, che insieme a Santil11 ha sbaragliato non meno di 62 altri concorrenti per Reply Totem all’eChampions League. Questo evento londinese, tenutosi a gironi, è anche la competizione di maggior rilievo sul suolo europeo per quanto concerne il titolo sportivo EA. Nello specifico, il premio in palio ammonta a ben 280.000 euro complessivi. La sfida è ora ufficialmente entrata nel vivo, con l’indubbia ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 febbraio 2023) Il team eSportssi distingue su: è il partenopeoa tingere d’azzurro la eChampionsdi Londra A prendere il posto nell’olimpo di “die meister, die besten, les grandes équipes” diè stato un nostro connazionale, il campano, che insieme a Santil11 ha sbaragliato non meno di 62 altri concorrenti per. Questo evento londinese, tenutosi a gironi, è anche la competizione di maggior rilievo sul suolo europeo per quanto concerne il titolo sportivo EA. Nello specifico, il premio in palio ammonta a ben 280.000 euro complessivi. La sfida è ora ufficialmente entrata nel vivo, con l’indubbia ...

