FIFA 23 Team 1 Fantasy FUT: La prima squadra disponibile nei pacchetti dal 3 Marzo (Di martedì 28 febbraio 2023) EA Sports ha annunciato che la prima squadra Fantasy FUT sarà disponibile nei pacchetti della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team a partire dalle 19:00 di venerdi 3 Marzo. Fantasy FUT porta in FUT 23 delle nuove carte speciali dinamiche, con un consistente potenziamento iniziale e, a partire dal 3 Marzo, le carte avranno la possibilità di guadagnare fino a +3 di OVR in base alle prestazioni fornite in campo. I giocatori Fantasy FUT guadagneranno un upgrade di +1 OVR se riusciranno ad ottenre tre apparizioni nelle prossime cinque partite di campionato, nonché un aggiornamento di +1 OVR se oltre alla presenza la squadra ottiene anche una vittoria nelle prossime cinque partite ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 28 febbraio 2023) EA Sports ha annunciato che laFUT saràneidella popolare modalità23 Ultimatea partire dalle 19:00 di venerdi 3FUT porta in FUT 23 delle nuove carte speciali dinamiche, con un consistente potenziamento iniziale e, a partire dal 3, le carte avranno la possibilità di guadagnare fino a +3 di OVR in base alle prestazioni fornite in campo. I giocatoriFUT guadagneranno un upgrade di +1 OVR se riusciranno ad ottenre tre apparizioni nelle prossime cinque partite di campionato, nonché un aggiornamento di +1 OVR se oltre alla presenza laottiene anche una vittoria nelle prossime cinque partite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT Team 1 Fantasy FUT: La prima squadra disponibile nei pacchetti dal 3 Marzo - bigdarktiger : HO TROVATO RONALDO FENOMENO 95 - Fifa 23 ultimate team - JoeGR10 : Courtouis en el team ideal pero no gano mejor portero de la Fifa hahahahahahhaha - FcInterNewsit : FIFA The Best, stilato il miglior undici della stagione: due ex nerazzurri nel team - FutAndMeEsports : ?? Risultati WL dei nostri ragazzi! ?? A voi com'è andata? Scrivetecelo nei commenti ?? Banca del Fucino Il Giardi… -