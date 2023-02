Fiere | nasce Ieg Asia a Singapore

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Rimini, 28 feb. (Labitalia) - A pochi mesi dalla sottoscrizione del Mou, Italian Exhibition Group sbarca definitivamente acon una propria società 'IegPte. Ltd.', interamente controllata, e con due manifestazioni, rispettivamente nei settori del gioiello e del food & beverage, acquisite da Cems - Conference & Exhibition Management Services: si tratta di Sije -International Jewelry Expo e di Café and Restaurant. Ceo di Iegè Ilaria Cicero. Ieg, organizzatrice in Italia di manifestazioni leader nei comparti del jewellery e del food, Vicenzaoro e Sigep, dà seguito con questa operazione alla sua strategia di espansione nel Sud-Esttico, partendo da- considerato l'hub per eccellenza, dal punto di vista sia ...