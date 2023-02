Fiducia a Inzaghi, ma l’Inter valuta le alternative (Di martedì 28 febbraio 2023) Nessun ribaltone in panchina, almeno a breve termine. La speranza in casa nerazzurra è che il sodalizio con il proprio tecnico possa proseguire ancora a lungo, ma è chiaro che se non dovesse essere raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, il divorzio sarebbe inevitabile. Fiducia a Inzaghi, dunque, ma non si placano comunque i rumors sulle possibili alternative. L’ INTER RINNOVA LA Fiducia A Inzaghi La società nerazzurra è tutta schierata dalla parte del proprio tecnico, ma serve una sterzata, soprattutto in campionato, dove preoccupano le sette sconfitte fin qui incassate, la mancanza di continuità e i troppi punti persi negli scontri diretti che hanno aumentato notevolmente il distacco dalla capolista Napoli. Occorre uno sforzo da parte di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 febbraio 2023) Nessun ribaltone in panchina, almeno a breve termine. La speranza in casa nerazzurra è che il sodalizio con il proprio tecnico possa proseguire ancora a lungo, ma è chiaro che se non dovesse essere raggiunto l’obiettivo minimo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, il divorzio sarebbe inevitabile., dunque, ma non si placano comunque i rumors sulle possibili. L’ INTER RINNOVA LALa società nerazzurra è tutta schierata dalla parte del proprio tecnico, ma serve una sterzata, soprattutto in campionato, dove preoccupano le sette sconfitte fin qui incassate, la mancanza di continuità e i troppi punti persi negli scontri diretti che hanno aumentato notevolmente il distacco dalla capolista Napoli. Occorre uno sforzo da parte di ...

