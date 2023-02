Ficarra e Picone: “Incastrati 2, ridere di mafia per non dimenticare” (Di martedì 28 febbraio 2023) Esce il 2 marzo su Netflix il secondo e ultimo capitolo della serie Incastrati di e con Ficarra e Picone Conto alla rovescia per la stagione finale di Incastrati, la serie Netflix che unisce il crime e il comico grazie all’inventiva del duo siciliano Ficarra e Picone, che questa volta interpreta due cognati, tecnici della televisione, che rimangono impigliati in un grosso guaio. I due malcapitati dovranno infatti vedersela ancora sia con le forze dell’ordine sia, soprattutto, con il feroce boss Padre Santissimo e il suo picciotto Cosa Inutile, che hanno con loro un grosso conto in sospeso. Nel cast, insieme ai registi nel ruolo di protagonisti, ritroviamo Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo ( “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere ... Leggi su tuacitymag (Di martedì 28 febbraio 2023) Esce il 2 marzo su Netflix il secondo e ultimo capitolo della seriedi e conConto alla rovescia per la stagione finale di, la serie Netflix che unisce il crime e il comico grazie all’inventiva del duo siciliano, che questa volta interpreta due cognati, tecnici della televisione, che rimangono impigliati in un grosso guaio. I due malcapitati dovranno infatti vedersela ancora sia con le forze dell’ordine sia, soprattutto, con il feroce boss Padre Santissimo e il suo picciotto Cosa Inutile, che hanno con loro un grosso conto in sospeso. Nel cast, insieme ai registi nel ruolo di protagonisti, ritroviamo Anna Favella (Ester), Marianna di Martino (Agata Scalia), Tony Sperandeo ( “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : È la comicità di chi sa ridere di se stesso e della propria terra, di chi riesce a fare denuncia senza annoiare, se… - infoitcultura : Ficarra e Picone: “Incastrati 2, ridere di mafia per non dimenticare” - val_d1 : RT @MagTua: #FicarraePicone : #Incastrati 2, in arrivo su @Netflix, qui spiegano perchè è importante ridere di #mafia per non dimenticare”… - MagTua : #FicarraePicone : #Incastrati 2, in arrivo su @Netflix, qui spiegano perchè è importante ridere di #mafia per non… - infoitcultura : Ficarra e Picone e le preveggenze sulla mafia in 'Incastrati 2' -