Feyenoord, una ex stella del Milan per la panchina (Di martedì 28 febbraio 2023) Novità in vista per il Feyenoord. A giugno dovrebbe salutare l'allenatore Arne Slot e, secondo 1908.nl, il favorito a succedergli... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Novità in vista per il. A giugno dovrebbe salutare l'allenatore Arne Slot e, secondo 1908.nl, il favorito a succedergli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Feyenoord, una ex stella del Milan per la panchina: Novità in vista per il Feyenoord. A giugno dovrebbe salutare l'… - Milestemplaris : Centrocampo: Wouter Burger, 21 anni, Basilea, 3M€, il Barella prossimo venturo. Cresciuto nel Feyenoord, anche lui… - andreamusso97 : @dayfootball1981 I risultati delle ultime 6 stagioni dicono che Ajax e Feyenoord hanno fatto una finale e che quind… - FabioCapellone : Per riportare la competitività nel calcio non devi creare una lega separata ed elitaria ma ridistribuire ricchezza,… - Milestemplaris : @FulvioPaglia Poi ditegli che in NL non hanno smesso di seguire il calcio internazionale anche dopo che l'Utrecht è… -