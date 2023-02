Festa della donna, cosa fare l’8 marzo: tutte le idee originali (Di martedì 28 febbraio 2023) Festa non amata da tutte, per via di facili luoghi comuni o forzature eccessive, la Festa della donna resta però un appuntamento sfruttabile a pretesto per trascorrere una serata con le amiche o assecondare gusti personali, prendendosi delle ore libere per se stesse. Sì, perché se non siete fan accanite di questa Festa comandata, potreste approfittarne per fare semplicemente qualcosa di diverso, lasciando a casa per una sera impegni soliti e doveri femminili. Ma cosa fare allora per questo tanto chiacchierato 8 marzo? Sono tante le idee tra cui scegliere per trascorrere la Festa della donna: dagli eventi più mondani a quelli più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023)non amata da, per via di facili luoghi comuni o forzature eccessive, laresta però un appuntamento sfruttabile a pretesto per trascorrere una serata con le amiche o assecondare gusti personali, prendendosi delle ore libere per se stesse. Sì, perché se non siete fan accanite di questacomandata, potreste approfittarne persemplicemente qualdi diverso, lasciando a casa per una sera impegni soliti e doveri femminili. Maallora per questo tanto chiacchierato 8? Sono tante letra cui scegliere per trascorrere la: dagli eventi più mondani a quelli più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : @lVendemiale Uno come te poteva solo lavorare in due cloache come Report e il Fatto Quotidiano. Il giorno che ci li… - Tommasocerno : ??HAPPY BIRTHDAY #WAR La festa s di compleanno della guerra Cosa succede dopo il viaggio di Biden a Kiev Intervista… - sifeba11 : Millefoglie mimosa al limone-per la festa della donna - defilippo_luca : RT @sscraffaele: Quanto si soffre vivere lontano dalla mia città e non poter godere appieno della passione azzurra. Ma io sarò lì. Sia la… - club_jeru : RT @Stefiii33co: ?? 1, 2, 3 alza il volume della radio è qui dentro la mia festa baby ?? #jetshow -