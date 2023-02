(Di martedì 28 febbraio 2023) “Una modesta proposta: finiamola qui.al, classifica cristallizzata e tutti in vacanza“. Gabriele Romagnoli invoca dalla prima pagina dila “mercy rule o regola della misericordia”, come nel baseball e “per lo più nella pratica americana”: “Se a un punto avanzato del confronto il vantaggio di un contendente è tale da essere giudicato irrecuperabile (ad esempio dieci punti nel settimo inning su nove) si proclama la fine anticipata”. In Italia, sottolinea l’editorialista di, la chiameremmo “manifesta superiorità“, “ma oggi questa terminologia è sconsigliata perché potrebbe essere ritenuta feroce, allusiva, scorretta”. “Il, allora?”, si chiede Romagnoli. “Prendetevela con Spalletti. Con un georgiano, un nigeriano, uno slovacco, un coreano che sono stati come un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : «Fermiamo il campionato, scudetto al #Napoli e basta. Così è accanimento terapeutico» (Repubblica) Romagnoli invo… - MarcoCentoni1 : @CavBiancoNero3 Ma Ve lo immaginate noi che si va al collegio di garanzia e ci confermano il -15 e allora andiamo a… -

...fatto da Daniele Ragatzu non solo oggi ma per tutto quello che sta facendo da inizio: "... questa vittoria ci voleva ma non ciqua. Giocare accanto a Ragatzu è un privilegio. In ...Ciper tornare fra qualche minuto con Voi 51' conclusione in area di Caprari, ottima ... Dalle ore 15 seguiremo l'incontro valido per le 24° giornata di. TABELLINO SALERNITANA (3 - ...

"Fermiamo la guerra in Ucraina" La mobilitazione dei copparesi il Resto del Carlino

Primavera, Enrico Lotito: “Tutti hanno contribuito al primo posto ma il ... LazioPress.it

Gesam e la gara che andava rimessa in... Sesto LA NAZIONE

TOLMEZZO - Serini: abbiamo dimostrato di essere squadra vera Friuligol

Frosinone, Grosso si gode la vittoria: "Il nostro campionato è ... Sportitalia

Il passo ora è quello da assoluta protagonista. La Fse Progetti Nuova Virtus Cesena domenica pomeriggio al PalaIppo ha trovato il quarto successo consecutivo nel girone playout del campionato di baske ...Il Napoli vince, diverte e non si ferma più: tutte le previsioni fatte in estate sono ... E la Premier, in teoria il campionato più equilibrato, resta assai (teoricamente) indirizzata verso Arsenal, ...