"Fermate le partenze". Emergenza migranti, così si sfoga Giordano (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la tragedia al largo delle coste di Crotone, il tema politico più dibattuto è quello di come affrontare l'Emergenza delle partenze e delle morti in mare. Mario Giordano ne ha parlato in apertura della sua trasmissione "Fuori dal coro" in onda il 28 febbraio. Secondo il giornalista, l'unica soluzione reale è agire alla fonte e, quindi, fermare le partenze. "Per fermare le stragi del mare bisogna fermare le partenze"@marioGiordano5 a #Fuoridalcoro Bentornati siamo in onda ora su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/8oUTE9WZYN — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) February 28, 2023 "La verità è che c'è un solo modo per fermare le stragi del mare e quel modo è fermare le partenze - urla Mario Giordano - In ...

