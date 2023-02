Feminism | torna a Roma la fiera dell’editoria delle donne Madrine le donne iraniane in lotta per la vita e la libertà

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023)la. Dal 3 al 6 marzo alla Casa Internazionaledi via della Lungara 19 sfileranno più di 60 case editrici, un centinaio di autrici per 14 tra dialoghi e focus e 3 grandi eventi. Saranno quattro giorni di incontri dedicati alla produzione culturaledi questa edizione saranno tutte leinper lae la. “Gli ultimi dati sul fatturato del settore e quelli sull’aumento dei costi di produzione non sono incoraggianti: per questo ci sembra di ...