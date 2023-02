Federica Panicucci, retroscena su Maurizio Costanzo: “Cosa mi diceva in camerino” (Di martedì 28 febbraio 2023) Personaggi tv. Chi lavora nel mondo dello spettacolo deve molto a Maurizio Costanzo. L’abbiamo capito tutti: dallo scorso venerdì, giorno della scomparsa del giornalista 84enne, tanti vip hanno ricordato il conduttore, svelando aneddoti più o meno curiosi. La morte di Costanzo è stato un duro colpo per tutti: ha rappresentato un pezzo di storia del piccolo schermo. Nel giorno dei funerali, anche la puntata di Mattino Cinque è stata dedicata proprio al ricordo del presentatore. Un fatto legato a Costanzo lo ha raccontato anche Federica Panicucci, sinceramente colpita dalla scomparsa di quello per tanti è stato un maestro. leggi anche: Marta Flavi, bufera dopo la morte di Costanzo: il gesto sui social non passa inosservato leggi anche: Belen, strano atteggiamento ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 febbraio 2023) Personaggi tv. Chi lavora nel mondo dello spettacolo deve molto a. L’abbiamo capito tutti: dallo scorso venerdì, giorno della scomparsa del giornalista 84enne, tanti vip hanno ricordato il conduttore, svelando aneddoti più o meno curiosi. La morte diè stato un duro colpo per tutti: ha rappresentato un pezzo di storia del piccolo schermo. Nel giorno dei funerali, anche la puntata di Mattino Cinque è stata dedicata proprio al ricordo del presentatore. Un fatto legato alo ha raccontato anche, sinceramente colpita dalla scomparsa di quello per tanti è stato un maestro. leggi anche: Marta Flavi, bufera dopo la morte di: il gesto sui social non passa inosservato leggi anche: Belen, strano atteggiamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mankesopra : @Leti2agosto ornella vanoni e federica panicucci - infoitinterno : Federica Panicucci inedita su Costanzo: 'Cosa mi diceva in camerino' - Giada91733420 : @Boomerissima So che non dovrei farlo in questo momento xro Federica panicucci batte sempre storie italiane e nessuno dice mai nulla - Giada91733420 : @MasterAb88 Non ho visto Federica panicucci - BITCHYFit : Federica Panicucci ricorda Maurizio Costanzo: “Mi imbeccava nei camerini” -