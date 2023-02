Fate attenzione, la terribile notizia se sei cliente di questa banca: ti svuotano il conto (Di martedì 28 febbraio 2023) Social. . Negli ultimi mesi stiamo assistendo a un consistente aumento delle truffe online che, per cercare di sorprenderci, hanno aggiornato il loro modus operandi all’attualità. Ancora una volta ci troviamo a parlare di truffe online ordite ai danni di ignari utenti del web e, più nello specifico, di phishing: un tipo di truffa effettuata su Internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale. Vediamo nel dettaglio quale banca è stata presa di mira.



