Fase, la nuova penna del cantautorato italiano in radio con il nuovo singolo 'Giuda' (Di martedì 28 febbraio 2023) Giuda è la persona che abbiamo amato e che si è dimenticata di noi in un batter d'occhio. Continua il percorso discografico per il cantautore torinese Fase che, dopo la pubblicazione del precedente brano 'Per Come sei tu' torna con una nuova e intensa ballad, dal sapore provocatorio. Giuda siamo noi, siamo il 'Bacio' all'ultima cena, la tendenza a tradirci da soli. ci racconta. Il cantautore, di cui il vero nome è Valerio Urti, si prepara ad un anno ricco di sorprese, tra queste l'uscita del disco e il tour nelle principali città italiane. Giuda è un brano che ha diverse sfaccettature, giusto? E' un brano diretto e provocatorio dove racconto momenti di vita vissuta nascoste dietro la maschera di una semplice canzone d'amore. Giuda è la persona che abbiamo amato e che si è dimenticata di noi in un batter d'occhio quasi godendo del nostro soffrire, è il ...

