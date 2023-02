Farmaci ‘anti-obesità anche per adolescenti dai 12 anni’, nuove linee guida (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’eccesso di peso favorisce la comparsa di altre malattie e riduce l’aspettativa di vita anche negli adolescenti. E ora che sono da poco disponibili nuovi strumenti terapeutici finalmente efficaci, che comportano una riduzione del peso anche del 10%, bisogna correre ai ripari tempestivamente nei casi di obesità infantile grave e complicata, anche con i Farmaci già a partire dai 12 anni”. In vista della Giornata mondiale dell’obesità che si celebra il 4 marzo, gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) annunciano così “un grande cambiamento nelle linee guida per l’obesità degli adolescenti, con una forte raccomandazione per la terapia ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’eccesso di peso favorisce la comparsa di altre malattie e riduce l’aspettativa di vitanegli. E ora che sono da poco disponibili nuovi strumenti terapeutici finalmente efficaci, che comportano una riduzione del pesodel 10%, bisogna correre ai ripari tempestivamente nei casi diinfantile grave e complicata,con igià a partire dai 12 anni”. In vista della Giornata mondiale dell’che si celebra il 4 marzo, gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp) annunciano così “un grande cambiamento nelleper l’degli, con una forte raccomandazione per la terapia ...

