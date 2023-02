“Fare la figura del peracottaro”: ecco perché si usa questa espressione a Roma (Di martedì 28 febbraio 2023) “Fare la figura del peracottaro” è una delle espressioni più usate nel dialetto Romano di oggi, ma cosa significa la frase? Bisogna tornare indietro nel tempo per capire meglio alcuni aspetti. Scopriamo insieme tutti i dettagli. LEGGI ANCHE:–‘Sei figlio dell’oca bianca?’, sai perché a Roma si usa questa espressione? “Fare la figura del peracottaro”, origine e significato L’enciclopedia Treccani rimanda all’attività del peracottaro che era il venditore di pere cotte che in passato lavorava presso i mercati o in occasione delle feste rionali. Oggi, non esiste più tale mestiere e le nuove generazioni non conoscono questo lavoro. Il termine fu ripreso successivamente nell’uso ... Leggi su funweek (Di martedì 28 febbraio 2023) “ladel” è una delle espressioni più usate nel dialettono di oggi, ma cosa significa la frase? Bisogna tornare indietro nel tempo per capire meglio alcuni aspetti. Scopriamo insieme tutti i dettagli. LEGGI ANCHE:–‘Sei figlio dell’oca bianca?’, saisi usa? “ladel”, origine e significato L’enciclopedia Treccani rimanda all’attività delche era il venditore di pere cotte che in passato lavorava presso i mercati o in occasione delle feste rionali. Oggi, non esiste più tale mestiere e le nuove generazioni non conoscono questo lavoro. Il termine fu ripreso successivamente nell’uso ...

