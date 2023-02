Fare filosofia significa imparare come morire, ma pure come vivere (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo studio della filosofia ha come unico scopo quello di trasformarci in persone migliori. come diceva Nietzsche, qualsiasi altro approccio è solamente una «critica delle parole fatta attraverso altre parole». Nessuna scuola di pensiero ha mai creduto più dello stoicismo – un’antica corrente filosofica nata in Grecia nel III secolo a.C. – che le azioni contassero più delle idee. Fu Seneca, filosofo stoico dell’antica Roma ben lontano dagli insegnamenti accademici, ad affermare senza mezzi termini che l’unico fine della lettura e dello studio fosse quello di vivere un’esistenza felice. Eppure, il ruolo della filosofia nel mondo moderno non è questo. Oggi l’attenzione è incentrata sulle dichiarazioni dei personaggi di spicco, sui paroloni che usano e sui ... Leggi su linkiesta (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo studio dellahaunico scopo quello di trasformarci in persone migliori.diceva Nietzsche, qualsiasi altro approccio è solamente una «critica delle parole fatta attraverso altre parole». Nessuna scuola di pensiero ha mai creduto più dello stoicismo – un’antica corrente filosofica nata in Grecia nel III secolo a.C. – che le azioni contassero più delle idee. Fu Seneca, filosofo stoico dell’antica Roma ben lontano dagli insegnamenti accademici, ad affermare senza mezzi termini che l’unico fine della lettura e dello studio fosse quello diun’esistenza felice. Ep, il ruolo dellanel mondo moderno non è questo. Oggi l’attenzione è incentrata sulle dichiarazioni dei personaggi di spicco, sui paroloni che usano e sui ...

