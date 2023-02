Fan dei Donnalisi piange e poi sviene nello studio del GF Vip (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri a Cinecittà è arrivato un pullman di fan dei Donnalisi e Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione per offrirci del trash di primissima categoria. Durante la prima parte della puntata abbiamo visto dietro a Giulia Salemi una ragazza che gridava e si dimenava e così la ‘bastarda col tablet’ ha avvisato Alfonso: “Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila che piangeva, sì piangeva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa a piangere. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso“. Signorini ha chiamato al centro dello studio la fan, che ha iniziato ad urlare: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto ... Leggi su biccy (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri a Cinecittà è arrivato un pullman di fan deie Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione per offrirci del trash di primissima categoria. Durante la prima parte della puntata abbiamo visto dietro a Giulia Salemi una ragazza che gridava e si dimenava e così la ‘bastarda col tablet’ ha avvisato Alfonso: “Alfonso io devo svelarti una cosa. C’era una ragazza qui in prima fila cheva, sìva per loro, Antonella e Edoardo. Una ragazza si è messa are. Quindi c’è ancora chi crede in questa relazione. Loro ci credono davvero Alfonso“. Signorini ha chiamato al centro dellola fan, che ha iniziato ad urlare: “Cosa voglio dire a Edoardo e Antonella? Allora, io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi vi dico tutto, sto male quando litigate, veramente, sto ...

