“Falso, è morto così”. Tv in lutto: la notizia choc, poi la smentita sull’attore scomparso a soli 28 anni (Di martedì 28 febbraio 2023) “Sebbene offra poco conforto, il medico legale ha riferito che l’improvvisa scomparsa del nostro amato era dovuta a cardiomegalia, insieme a complicazioni della valvola aortica”. La cardiomegalia è più comunemente nota come un cuore ingrossato e può essere un segno che il muscolo cardiaco non funziona come dovrebbe. Questa la causa ufficiale della morte dell’attore scomparso prematuramente a soli 28 anni. Una morte che ha sconvolto il mondo della televisione, anche perché la vittima era in fratello di una amata e stimata attrice. A una decina di giorni dalla sua scomparsa, la famiglia è intervenuta con un comunicato ufficiale per rendere nota la causa del decesso e allontanare le voci di suicidio che si erano susseguite poche ore dopo la notizia. Leggi anche: “Lo hanno trovato così”. Tv in ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) “Sebbene offra poco conforto, il medico legale ha riferito che l’improvvisa scomparsa del nostro amato era dovuta a cardiomegalia, insieme a complicazioni della valvola aortica”. La cardiomegalia è più comunemente nota come un cuore ingrossato e può essere un segno che il muscolo cardiaco non funziona come dovrebbe. Questa la causa ufficiale della morte dell’attoreprematuramente a28. Una morte che ha sconvolto il mondo della televisione, anche perché la vittima era in fratello di una amata e stimata attrice. A una decina di giorni dalla sua scomparsa, la famiglia è intervenuta con un comunicato ufficiale per rendere nota la causa del decesso e allontanare le voci di suicidio che si erano susseguite poche ore dopo la. Leggi anche: “Lo hanno trovato”. Tv in ...

