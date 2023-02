Fabio Di Venosa | “Nelle questioni quotidiane | l’investigatore privato a volte è indispensabile | spesso è necessario | ma è sempre utile”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il mondo delle investigazioni private è strettamente legato ai problemi della vita quotidiana. Ma è fondamentale rivolgersi ad un professionista qualificato, per dipanare la situazione e non incorrere in una serie di problematiche giudiziarie. Roma, 28 febbraio 2023. Ci sono molteplici casi nella vita privata che possono destare preoccupazione o problemi,legati alla famiglia, alle relazioni sentimentali, alla sicurezza o alla tutela di un diritto leso. In fase di possibile contenzioso giuridico, assume un ruolo fondamentale disporre di elementi probatori riproducibili. Per ottenerli in modo lecito, èrivolgersi ad un investigatorenon solo regolarmente autorizzato e munito della opportuna licenza, ma anche in grado di operare nell’assoluto riserbo. Ma quali sono le situazioni in cui è...