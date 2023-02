Fabbian al rientro | la scelta di Inzaghi per Reggina-Cosenza – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 28 febbraio 2023) Questa sera ladi Filippogiocherà il derby calabro con il. Per l’occasione, il tecnico degli amaranto potrà contare su unIMPORTANTE – Questa sera, alle 20,30, ilospiterà la. La squadra di Filippo, attualmente al quarto posto in classifica, cerca il momentaneo sorpasso sul Bari, impegnato domani sera contro il Venezia. Questa sera tornerà a disposizione dianche Giovanni. Il centrocampista di proprietà dell’Inter era stato espulso in occasione del match con il Cittadella. Fonte: TuttoSport – Roberto Barbatossa, Angela Latella Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...