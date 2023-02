“Fa male al cuore”, i Ricchi e Poveri distrutti dal dolore: il ricordo spiazza (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 2023 si appresta ad essere un anno colpo di novità per i Ricchi e Poveri. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, quest’anno, sono infatti approdati nella giuria della terza edizione di The Voice Senior, al fianco di Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il talent, condotto da Antonella Clerici, giungerà al termine venerdì 3 marzo, con … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 febbraio 2023) Il 2023 si appresta ad essere un anno colpo di novità per i. Angela Brambati e Angelo Sotgiu, quest’anno, sono infatti approdati nella giuria della terza edizione di The Voice Senior, al fianco di Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Il talent, condotto da Antonella Clerici, giungerà al termine venerdì 3 marzo, con … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CardRavasi : «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornat… - pampero42622284 : RT @Mara56113529: Nellina una piccola grande donna che ci ha dato una grande lezione di vita quando ami il rancore non serve a niente ha… - idk_ChiaraMeo : RT @Mara56113529: Nellina una piccola grande donna che ci ha dato una grande lezione di vita quando ami il rancore non serve a niente ha… - Anna202276 : RT @Mara56113529: Nellina una piccola grande donna che ci ha dato una grande lezione di vita quando ami il rancore non serve a niente ha… - NicolettaC913 : RT @Mara56113529: Nellina una piccola grande donna che ci ha dato una grande lezione di vita quando ami il rancore non serve a niente ha… -