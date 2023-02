F1, Valtteri Bottas ottimista dopo i test a Sakhir: “L’Alfa Romeo è decisamente migliore rispetto all’anno scorso” (Di martedì 28 febbraio 2023) Bilancio moderatamente positivo in casa Alfa Romeo al termine dei test ufficiali pre-stagionali di Sakhir in vista del Mondiale di Formula Uno 2023. Valtteri Bottas, pronto ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva con il team italo-elvetico, non vuole nascondersi e fare pretattica come altri suoi colleghi, esprimendo la sua soddisfazione per l’andamento delle prove in Bahrein al volante della nuova C43. “Sicuramente siamo in una condizione migliore rispetto al 2022. L’anno scorso i test non sono stati così divertenti. Quindi direi che dopo tre giorni siamo a buon punto. Dove siamo rispetto agli altri è difficile dirlo, sulla base di oggi e degli ultimi giorni, ma essere migliori dell’anno ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Bilancio moderatamente positivo in casa Alfaal termine deiufficiali pre-stagionali diin vista del Mondiale di Formula Uno 2023., pronto ad affrontare la sua seconda stagione consecutiva con il team italo-elvetico, non vuole nascondersi e fare pretattica come altri suoi colleghi, esprimendo la sua soddisfazione per l’andamento delle prove in Bahrein al volante della nuova C43. “Sicuramente siamo in una condizioneal 2022. L’annonon sono stati così divertenti. Quindi direi chetre giorni siamo a buon punto. Dove siamoagli altri è difficile dirlo, sulla base di oggi e degli ultimi giorni, ma essere migliori dell’anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... twospeakersinF1 : L #alfaromeo di Valtteri Bottas è tornata in pista. Di ufficiale sappiamo solo che si è trattato di un problema me… - F1ingenerale_ : Nelle ultime fasi della sessione mattutina, Valtteri Bottas è stato fermato da un problema alla sua monoposto - Moixus1970 : RT @PieroLadisa: Non positivo per la Ferrari il problema riscontrato sulla power unit montata sull'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Ne saprem… - PieroLadisa : Non positivo per la Ferrari il problema riscontrato sulla power unit montata sull'Alfa Romeo di Valtteri Bottas. Ne… - twospeakersinF1 : 10:56 BANDIERA ROSSA. Causata da Valtteri Bottas fermo in prossimità di curva 8 Problemi alla PowerUnit Ferrari o a… -