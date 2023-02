F1 Previsioni meteo GP del Bahrain (Di martedì 28 febbraio 2023) La Red Bull e Max Verstappen sono i favoriti per la vittoria al Bahrain International Circuit, dopo aver impressionato durante i test pre-stagionali della scorsa settimana. Ma prima che le auto scendano in pista, GPFans dà un’occhiata alle Previsioni meteo Gp del Bahrain. Previsioni meteo per il Gran Premio del Bahrain Le Previsioni per venerdì vedono temperature massime di 25 gradi Celsius che scendono a minime di 17 gradi al calar del sole per le seconde prove. Le possibilità di pioggia sono ufficialmente fissate al 10%, anche se il bagnato in Bahrain sarebbe la sorpresa della stagione! La velocità del vento è di otto miglia all’ora, mentre l’umidità raggiungerà il 49%. GP del Bahrain 2023: dove e quando ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 28 febbraio 2023) La Red Bull e Max Verstappen sono i favoriti per la vittoria alInternational Circuit, dopo aver impressionato durante i test pre-stagionali della scorsa settimana. Ma prima che le auto scendano in pista, GPFans dà un’occhiata alleGp delper il Gran Premio delLeper venerdì vedono temperature massime di 25 gradi Celsius che scendono a minime di 17 gradi al calar del sole per le seconde prove. Le possibilità di pioggia sono ufficialmente fissate al 10%, anche se il bagnato insarebbe la sorpresa della stagione! La velocità del vento è di otto miglia all’ora, mentre l’umidità raggiungerà il 49%. GP del2023: dove e quando ...

