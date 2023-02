F1, Mario Isola: “Degrado gomme decisivo per le strategie a Sakhir, occhio alle nuove C1…” (Di martedì 28 febbraio 2023) Il count-down si è concluso. Tra poche ore scatterà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2023. I riflettori stanno per accendersi sul tracciato di Sakhir per il primo di 23 appuntamenti che ci accompagneranno fino a novembre. Una stagione lunghissima e tutta da vivere, che alzerà il sipario su di sé nella sede dei test pre-stagionali disputati negli scorsi giorni. Per l’occasione Pirelli ha scelto di portare le PZero White Hard C1, le PZero Yellow Medium C2 e le PZero Red Soft C3. Come si può evincere dalla dotazione, la casa dalla P lunga farà debuttare la nuova mescola C1 già alla prima gara stagionale. In pista vedremo, quindi, la C1 come P Zero White hard, la C2 come P Zero Yellow medium e la C3 come P Zero Red soft. I team avranno a disposizione 2 set di gomme hard, 3 di medium e 8 di soft, oltre alle abituali allocazioni di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Il count-down si è concluso. Tra poche ore scatterà ufficialmente il Mondiale di Formula Uno 2023. I riflettori stanno per accendersi sul tracciato diper il primo di 23 appuntamenti che ci accompagneranno fino a novembre. Una stagione lunghissima e tutta da vivere, che alzerà il sipario su di sé nella sede dei test pre-stagionali disputati negli scorsi giorni. Per l’occasione Pirelli ha scelto di portare le PZero White Hard C1, le PZero Yellow Medium C2 e le PZero Red Soft C3. Come si può evincere dalla dotazione, la casa dalla P lunga farà debuttare la nuova mescola C1 già alla prima gara stagionale. In pista vedremo, quindi, la C1 come P Zero White hard, la C2 come P Zero Yellow medium e la C3 come P Zero Red soft. I team avranno a disposizione 2 set dihard, 3 di medium e 8 di soft, oltreabituali allocazioni di ...

