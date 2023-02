F1, la guida al Mondiale 2023: piloti, scuderie, calendario, regolamento e dove vederlo in tv (Di martedì 28 febbraio 2023) Scatta un nuovo Mondiale di F1 ed è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda i team e i piloti al via nelle dieci scuderie, il calendario completo, il regolamento sportivo, come seguire le 23 gare che compongono questo estenuante campionato iridato e dove vederlo in tv. E’ per questo che Sportface.it vi propone una comoda guida al Mondiale 2023 di F1, con tutti i link sempre aggiornati per non farvi perdere proprio nulla di quanto bisogna sapere per approcciarsi nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si parte dal Bahrain il 5 marzo, chiusura il 26 novembre ad Abu Dhabi: 23 spettacolari gare con il confronto tra la Red Bull, che parte favorita con lo strepitoso due volte campione Max Verstappen, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Scatta un nuovodi F1 ed è tempo di fare il punto della situazione per quanto riguarda i team e ial via nelle dieci, ilcompleto, ilsportivo, come seguire le 23 gare che compongono questo estenuante campionato iridato ein tv. E’ per questo che Sportface.it vi propone una comodaaldi F1, con tutti i link sempre aggiornati per non farvi perdere proprio nulla di quanto bisogna sapere per approcciarsi nel migliore dei modi alla nuova stagione. Si parte dal Bahrain il 5 marzo, chiusura il 26 novembre ad Abu Dhabi: 23 spettacolari gare con il confronto tra la Red Bull, che parte favorita con lo strepitoso due volte campione Max Verstappen, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... f_iaco : Fino a qui ci siamo arrivati proprio Noi - formulacclaude : @maybeaerdna Ok spiegami dove non ha fatto team orders più di una volta, visto che mi dispiace dirtelo ma a inizio… - ReganTarriot : RT @nicolensey: Il problema non è che Sainz andrà più veloce di Leclerc (Charles è più veloce e lo sarà anche con una macchina sottosterzan… - martii_eva : RT @nicolensey: Il problema non è che Sainz andrà più veloce di Leclerc (Charles è più veloce e lo sarà anche con una macchina sottosterzan… - focusonpjm : RT @nicolensey: Il problema non è che Sainz andrà più veloce di Leclerc (Charles è più veloce e lo sarà anche con una macchina sottosterzan… -