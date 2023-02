F1, Ivan Capelli: “Red Bull favorita, alla Ferrari manca il passo gara. Leclerc è nervoso, Mercedes non ha ancora capito” (Di martedì 28 febbraio 2023) Un pezzo della storia italiana in F1. Ivan Capelli: driver nel circus più ambito e chiacchierato del motorsport dal 1985 al 1993, vestendo anche la tuta della Ferrari nel 1992, è la novità fra i talent di Sky Sport. In occasione della presentazione della stagione motoristica 2023 della pay-tv, tenutasi all’Autodromo di Monza, OA Sport ha intervistato l’ex pilota toccando vari punti alla vigilia del Mondiale di F1 che scatterà il prossimo fine settimana in Bahrein. Ivan, la prima domanda che le facciamo riguarda i campioni in carica della Red Bull e Max Verstappen, come li ha visti nei test in Bahrein?“In questo momento mi sembrano in totale controllo della situazione. Hanno deciso come lavorare per cercare di sfruttare appieno quelle che sono le novità di un auto che comunque l’anno ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Un pezzo della storia italiana in F1.: driver nel circus più ambito e chiacchierato del motorsport dal 1985 al 1993, vestendo anche la tuta dellanel 1992, è la novità fra i talent di Sky Sport. In occasione della presentazione della stagione motoristica 2023 della pay-tv, tenutasi all’Autodromo di Monza, OA Sport ha intervistato l’ex pilota toccando vari puntivigilia del Mondiale di F1 che scatterà il prossimo fine settimana in Bahrein., la prima domanda che le facciamo riguarda i campioni in carica della Rede Max Verstappen, come li ha visti nei test in Bahrein?“In questo momento mi sembrano in totale controllo della situazione. Hanno deciso come lavorare per cercare di sfruttare appieno quelle che sono le novità di un auto che comunque l’anno ...

