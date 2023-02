**Ex Ilva: Governo pone fiducia alla Camera** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il Governo ha posto la fiducia sul decreto legge sugli impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'ex Ilva di Taranto, già approvato dal Senato e che va convertito entro il prossimo 6 marzo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ilha posto lasul decreto legge sugli impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'exdi Taranto, già approvato dal Senato e che va convertito entro il prossimo 6 marzo.

