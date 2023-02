**Ex Ilva: Camera respinge pregiudiziali a decreto legge** (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con 165 voti contrari, 111 favorevoli e 15 astenuti la Camera ha respinto le pregiudiziali presentate da Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 stelle al decreto legge sugli impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'ex Ilva di Taranto, già approvato dal Senato. Il Terzo Polo si è astenuto. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Con 165 voti contrari, 111 favorevoli e 15 astenuti laha respinto lepresentate da Alleanza Verdi-Sinistra e Movimento 5 stelle allegge sugli impianti di interesse strategico nazionale che riguarda l'exdi Taranto, già approvato dal Senato. Il Terzo Polo si è astenuto.

