Eventi | Regione | Rugby Udine Union Fvg valorizza settore giovanile

(Di martedì 28 febbraio 2023) Presentate le nuove divise della società La presenza sul territorio di realtà sportive di lungo corso è fondamentale per rappresentare laattraverso lo sport e i suoi valori e il, che si sta avvicinando al traguardo dei cento anni di attività, ne è un chiaro esempio. Una società che ha sempre tenuto alta la bandiera del Friuli Venezia Giulia, portandola fino alla serie A, e che si distingue anche per la promozione e lazione del. I ragazzi, nel loro percorso di crescita, hanno bisogno di apprendere il significato della lealtà e dell’importanza di stare in gruppo: tutti principi che ilriesce a trasmettere al meglio. È il messaggio che l’assessore regionale alle Finanze porterà questa sera alla presentazione delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegioneMarcheIT : Alluvione: accreditati i primi 96,7 milioni destinati a Comuni famiglie e imprese. Presidente Acquaroli: “Consentir… - regioneFVGit : RT @Lavoro_FVG: ??VALLE IDROGENO NORD ADRIATICO - Sfide e opportunità dell'ecosistema transnazionale del #FriuliVeneziaGiulia, #Slovenia e #… - Hotpartyitaly : A MARZO FESTEGGIAMO 14 ANNI DI EVENTI HOTPARTY ITALY: scegli l'evento più vicino alla tua regione ;) Sabato 4 marz… - LAURACECCOLINI : - GiovaniFvg : RT @Lavoro_FVG: ??VALLE IDROGENO NORD ADRIATICO - Sfide e opportunità dell'ecosistema transnazionale del #FriuliVeneziaGiulia, #Slovenia e #… -

Le attività previste pertanto vanno dalla realizzazione di incontri formativi per i ragazzi e le ragazze del territorio in collaborazione con l'associazione La Forza delle Donne, ade ...Expocook 2023 - la grande rassegna del gusto di Palermo che quest'anno giunge alle settima edizione - riapre ai grandila Fiera del Mediterraneo. Il Comune e laSiciliana colgono l'occasione della presentazione della manifestazione per tracciare la via del rilancio degli spazi per più di due anni ...LaPuglia è pronta a firmare un piano strategico per la per lo sviluppo della base del ...per tutti noi e la partnership stretta durante questa giornata sarà foriera di interessantinel ...

News ed Eventi REGIONE MARCHE

Il Dubai International Boat Show, inaugurato per la prima volta oltre vent’anni fa, è uno degli eventi nautici più importanti della regione, grazie all’esclusiva vetrina dedicata ai superyacht di ...Oggi pomeriggio a Palazzo Vecchio si è svolto un evento in memoria di Mario Sconcerti, scomparso lo scorso 17 dicembre 2022, con gli amici e i colleghi di una vita che lo hanno ricordato ...