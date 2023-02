Evasione fiscale e riciclaggio. Come si muove la criminalità cinese in Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) Evasione fiscale e riciclaggio, cui segue la sistematica raccolta e trasferimento in Madrepatria dei proventi di attività illegali. Il tutto per “consolidare il posizionamento all’interno di alcuni settori economici nazionali, anche attraverso una sistematica collocazione in ben definite aree territoriali”. Così agiscono alcuni imprenditori cinesi in Italia (Milano, Prato e Roma sono le città in cui la comunità è più forte). È quanto si legge nella “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022 presentata oggi. Si tratta di un “dinamismo affaristico-criminale” da parte di soggetti “spregiudicati”, scrivono gli organismi d’intelligence Italiani. Lo scorso ottobre, uno dei sempre più numerosi casi: un imprenditore tessile ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023), cui segue la sistematica raccolta e trasferimento in Madrepatria dei proventi di attività illegali. Il tutto per “consolidare il posizionamento all’interno di alcuni settori economici nazionali, anche attraverso una sistematica collocazione in ben definite aree territoriali”. Così agiscono alcuni imprenditori cinesi in(Milano, Prato e Roma sono le città in cui la comunità è più forte). È quanto si legge nella “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022 presentata oggi. Si tratta di un “dinamismo affaristico-criminale” da parte di soggetti “spregiudicati”, scrivono gli organismi d’intelligenceni. Lo scorso ottobre, uno dei sempre più numerosi casi: un imprenditore tessile ...

