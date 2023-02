Evade dai domiciliari e tenta di rientrare utilizzando la grondaia. Poi accade l’imprevisto… (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Nel corso di mirati controlli alle persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato due uomini romani di 37 e 48 anni, con precedenti, gravemente indiziati del reato di evasione e nei confronti del 48enne anche del reato di falsa attestazione sulla propria identità. I due uomini sono stati sorpresi all’esterno delle proprie abitazioni, senza essere in possesso di un permesso regolare. In particolare il primo arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Roma Acilia nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio. I militari hanno raggiunto l’abitazione del 37enne, ristretto ai domiciliari e dopo aver suonato più volte, senza ricevere alcuna risposta, sono dovuti intervenire e soccorrerlo poiché si era infortunato mentre cercava di raggiungere l’abitazione ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma – Nel corso di mirati controlli alle persone sottoposte al regime degli arresti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato due uomini romani di 37 e 48 anni, con precedenti, gravemente indiziati del reato di evasione e nei confronti del 48enne anche del reato di falsa attestazione sulla propria identità. I due uomini sono stati sorpresi all’esterno delle proprie abitazioni, senza essere in possesso di un permesso regolare. In particolare il primo arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Roma Acilia nel pomeriggio di lunedì 27 febbraio. I militari hanno raggiunto l’abitazione del 37enne, ristretto aie dopo aver suonato più volte, senza ricevere alcuna risposta, sono dovuti intervenire e soccorrerlo poiché si era infortunato mentre cercava di raggiungere l’abitazione ...

