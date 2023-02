Etichette green sui prodotti, aumenta la diffusione in Italia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono sempre di più i prodotti dotati di etichettatura ambientale venduti nei supermercati e ipermercati nazionali e in un anno (quello che termina a giugno 2022) il numero dei prodotti che forniscono indicazioni sulla tipologia di imballaggio e sul corretto conferimento in raccolta differenziata è aumentato di +1,7 punti percentuale, arrivando a coprire il 61,5% delle confezioni acquistate dagli Italiani. A fornire questi dati è la seconda edizione di IdentiPack, l’Osservatorio nazionale sull’etichettatura ambientale del packaging, nato nel 2022 per monitorare la presenza in etichetta di qualsiasi informazione destinata ai consumatori riguardante il packaging e le sue caratteristiche ambientali: oltre alle indicazioni obbligatorie anche quelle volontarie (come marchi e certificazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono sempre di più idotati di etichettatura ambientale venduti nei supermercati e ipermercati nazionali e in un anno (quello che termina a giugno 2022) il numero deiche forniscono indicazioni sulla tipologia di imballaggio e sul corretto conferimento in raccolta differenziata èto di +1,7 punti percentuale, arrivando a coprire il 61,5% delle confezioni acquistate daglini. A fornire questi dati è la seconda edizione di IdentiPack, l’Osservatorio nazionale sull’etichettatura ambientale del packaging, nato nel 2022 per monitorare la presenza in etichetta di qualsiasi informazione destinata ai consumatori riguardante il packaging e le sue caratteristiche ambientali: oltre alle indicazioni obbligatorie anche quelle volontarie (come marchi e certificazioni ...

