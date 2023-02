Estorsione ai danni di mercanti d’arte: due arresti a Salerno (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Salerno nei confronti di Fabio Iavarone e Francesco Candela. Ai due sono stati contestati il reato di tentata Estorsione, aggravata dal metodo mafioso, ai danni di 2 fratelli salernitani, mercanti d’arte, dai quali avevano preteso, per conto di un gallerista (indagato a piede libero) per cui avevano in precedenza lavorato, 20mila euro quale risarcimento degli anticipi sulle provvigioni aziendali già corrisposte ad alcuni suoi dipendenti, successivamente assunti dalle vittime. I due sono accusati anche di Estorsione consumata ai danni del gallerista, dal quale si erano ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP dinei confronti di Fabio Iavarone e Francesco Candela. Ai due sono stati contestati il reato di tentata, aggravata dal metodo mafioso, aidi 2 fratelli salernitani,, dai quali avevano preteso, per conto di un gallerista (indagato a piede libero) per cui avevano in precedenza lavorato, 20mila euro quale risarcimento degli anticipi sulle provvigioni aziendali già corrisposte ad alcuni suoi dipendenti, successivamente assunti dalle vittime. I due sono accusati anche diconsumata aidel gallerista, dal quale si erano ...

