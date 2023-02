Esplode la protesta dei lavoratori della Portovesme

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 febbraio 2023) Questa mattina quattrosrl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell’impianto Kss a 100 metri di altezza.no contro il caro energia e la fermata di quasi tutti gli impianti dell’azienda sarda che metterebbe a rischio 1300 buste paga. Nel Sulcis quattro operaisrl si sono asserragliati in cima a una ciminiera. Chiedono un incontro al Governo Idell’azienda, l’unica in Italia a produrre Zinco e Piombo?, sono in assemblea permanente, nel piazzalesrl, con presidio nella portineria, dove sono state anche piazzate alcune tende. “Il 28 febbraio – scrivono gli operai nella nota – è la data entro la quale si devono presentare le soluzioni ...