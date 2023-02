Eric Bischoff: “Rhea Ripley è la Top Heel del 2022” (Di martedì 28 febbraio 2023) Wrestlemania si avvicina e con esso anche l’incontro per il titolo femminile di Smackdown tra Charlotte Flair e Rhea Ripley. L’incubo, dopo una superba prestazione alla Royal Rumble entrando con il numero uno, ha poi deciso di sfidare “The Queen” per chiudere il cerchio che si aprí alla trentaseiesima edizione dello “Showcase of Immortals”, dove Charlotte ebbe la meglio su di lei. Il percorso di Rhea, dalla rottura con Liv Morgan all’approdo nel “Judgment Day“, è stato molto apprezzato non solo dai fans, ma anche da molti addetti ai lavori. Uno tra questi è Eric Bischoff, icona della WCW e della Ruthless Aggression Era in WWE da GM di Raw, che, in un’intervista rilasciata per WrestleBinge by Sportskeeda, si è espresso cosí sulla domanda relativa al Top Heel del ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 28 febbraio 2023) Wrestlemania si avvicina e con esso anche l’incontro per il titolo femminile di Smackdown tra Charlotte Flair e. L’incubo, dopo una superba prestazione alla Royal Rumble entrando con il numero uno, ha poi deciso di sfidare “The Queen” per chiudere il cerchio che si aprí alla trentaseiesima edizione dello “Showcase of Immortals”, dove Charlotte ebbe la meglio su di lei. Il percorso di, dalla rottura con Liv Morgan all’approdo nel “Judgment Day“, è stato molto apprezzato non solo dai fans, ma anche da molti addetti ai lavori. Uno tra questi è, icona della WCW e della Ruthless Aggression Era in WWE da GM di Raw, che, in un’intervista rilasciata per WrestleBinge by Sportskeeda, si è espresso cosí sulla domanda relativa al Topdel ...

