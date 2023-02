“Eravamo tutti ammassati nella stiva, gli scafisti sono scappati su un gommone”: i verbali del naufragio di Cutro (Di martedì 28 febbraio 2023) Dai verbali delle autorità intervenute per salvare i migranti caduti in acqua al largo di Steccato di Cutro, in un naufragio che è arrivato oggi a contare 64 vittime, emergono dettagli sconvolgenti sulle condizioni di viaggio del gruppo partito dalle coste della Turchia. Grazie alle testimonianze dei superstiti è stato possibile individuare tre presunti scafisti, che si sono addentrati nel Mediterraneo in condizioni proibitive pur di intascare i circa ottomila euro a migrante richiesti per la traversata. Un siriano ha raccontato ai carabinieri: “Ho lasciato il mio Paese nel 2015 per raggiungere la Turchia dove ho vissuto per otto anni. Tramite Facebook ho contattato tale Abo Naser, palestinese conosciuto tramite un amico il quale ha organizzato questo viaggio. Dopo alcune ore la barca ha avuto una ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Daidelle autorità intervenute per salvare i migranti caduti in acqua al largo di Steccato di, in unche è arrivato oggi a contare 64 vittime, emergono dettagli sconvolgenti sulle condizioni di viaggio del gruppo partito dalle coste della Turchia. Grazie alle testimonianze dei superstiti è stato possibile individuare tre presunti, che siaddentrati nel Mediterraneo in condizioni proibitive pur di intascare i circa ottomila euro a migrante richiesti per la traversata. Un siriano ha raccontato ai carabinieri: “Ho lasciato il mio Paese nel 2015 per raggiungere la Turchia dove ho vissuto per otto anni. Tramite Facebook ho contattato tale Abo Naser, palestinese conosciuto tramite un amico il quale ha organizzato questo viaggio. Dopo alcune ore la barca ha avuto una ...

