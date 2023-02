Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile Tutte le novità procedurali e le contraddizioni aperte (Di martedì 28 febbraio 2023) Doveva Entrare in vigore a partire dal 30/6 per dare tempo ad avvocati, giudici ed uffici giudiziari di adeguarsi, ma il governo ha deciso di anticipare la data al 28/2.... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 28 febbraio 2023) Dovevare ina partire dal 30/6 per dare tempo ad avvocati, giudici ed uffici giudiziari di adeguarsi, ma il governo ha deciso di anticipare la data al 28/2.... Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rainbow25029067 : @borghi_claudio Si rilegga il suo tweet originale.E certo che preferisce quello attualmente in vigore, così può dir… - tsolignani : Perchè la riforma #Cartabia, che entra in vigore oggi, è come la corazzata Kotiomkin. Guarda subito il video e isc… - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Entra in vigore la Riforma Cartabia del processo civile. Ecco che cosa cambia - ASSINEWS_it : #Preventivass SNA invita gli agenti alla disobbedienza civile. Il Regolamento IVASS 51/2022 entra in vigore domani… - AssUnica : RT @Federnotai1: Da oggi entra in vigore la riforma della #VolontariaGiurisdizione che introduce un doppio binario per le autorizzazioni ag… -