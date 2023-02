Energia, a Hydrogen Expo confronto sulla tecnologia che segnerà il futuro (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. - (Adnkronos) - Aumentano le filiere produttive per le quali l'idrogeno si sta imponendo come uno dei paradigmi energetici del futuro, in un'ottica di risparmio economico e sostenibilità ambientale. Non a caso il Pnrr sbloccherà investimenti complessivi per oltre 2 miliardi di euro a favore della nuova tecnologia green per la quale tuttavia bisogna agire subito per creare una filiera in grado di produrlo a impatto zero e di sostenerne la futura domanda. Sono i temi che saranno al centro della 2ª edizione della Hydrogen Expo, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in programma dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza Expo. La manifestazione piacentina organizzata da Mediapoint & Exhibitions, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Milano, 28 feb. - (Adnkronos) - Aumentano le filiere produttive per le quali l'idrogeno si sta imponendo come uno dei paradigmi energetici del, in un'ottica di risparmio economico e sostenibilità ambientale. Non a caso il Pnrr sbloccherà investimenti complessivi per oltre 2 miliardi di euro a favore della nuovagreen per la quale tuttavia bisogna agire subito per creare una filiera in grado di produrlo a impatto zero e di sostenerne la futura domanda. Sono i temi che saranno al centro della 2ª edizione della, l'innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, in programma dal 17 al 19 maggio 2023 negli spazi del Piacenza. La manifestazione piacentina organizzata da Mediapoint & Exhibitions, ...

