Emergenza siccità | Forattini Pd a Cusano Italia Tv | “Problema strutturale alla quale non si sono date abbastanza risposte”

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’. L’continua a colpire l’: dal lago di Garda, a qualche centimetro dal minimo storico, al bacino del Po, dove si registra il 60% di acqua in meno. La denuncia, qualche giorno fa, di Legambiente, che ricorda come ilè anche a monte: sulle Alpi è caduto il 53% di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_carfagna : Il governo si accorge in grave ritardo che c'è un allarme #siccità. I ministri Musumeci e Pichetto parlano di razio… - mm61385843 : RT @Leonard6031: Se piove è emergenza acqua, se c'è il sole è emergenza siccità, se nevica è emergenza neve, insomma ogni cazzata è buona p… - VerdeGiuseppe4 : RT @Leonard6031: Se piove è emergenza acqua, se c'è il sole è emergenza siccità, se nevica è emergenza neve, insomma ogni cazzata è buona p… - MarySpes : RT @Leonard6031: Se piove è emergenza acqua, se c'è il sole è emergenza siccità, se nevica è emergenza neve, insomma ogni cazzata è buona p… - domalex82 : RT @Leonard6031: Se piove è emergenza acqua, se c'è il sole è emergenza siccità, se nevica è emergenza neve, insomma ogni cazzata è buona p… -

... Giorgia Meloni, al fine di valutare i provvedimenti da adottare per contrastare l'idrica, a cui potremmo andare incontro la prossima estate. Al termine, si legge in una nota, presso la ...... 'non opererebbe solamente per superare l'attuale, ma anche nel medio - lungo periodo, ... 'I danni che ne sono conseguiti e che rischiamo di incrementare con lache avanza, ci costano ...

Allarme siccità #emergenzamaifinita • Legambiente Legambiente

È già emergenza siccità Le Scienze

Inverno 2023 con poca neve: è emergenza siccità al Nord. L’acqua stoccata nelle nevi è ridotta del... Icona Clima

Emergenza siccità, Forattini (Pd) a Cusano Italia Tv: “Problema ... Tag24