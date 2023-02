Elon Musk sfida ChatGpt E intanto licenzia da Twitter altri 200 dipendenti

Leggi su open.online

(Di martedì 28 febbraio 2023). Il patron di Tesla ha avvicinato nelle ultime settimane sviluppatori nel settore dell’intelligenza artificiale per mettere a punto un nuovo centro di ricerca. Allo scopo di lavorare ad alternative a. Lo riporta The Information. Macontinua are. Questo fine settimana l’azienda californiana ha cacciato almeno 200. Ovvero il 10% della sua forza lavoro. Da fine ottobre l’azienda era già passata da 7.500 a 2.000, secondo le stime del quotidiano e dimedia specializzati. Jasmine Enberg, analista di Insider Intelligence, ha detto che «la luce è ancora accesa su, ma in ...