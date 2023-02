Elon Musk scavalca Arnault: è l’uomo più ricco del mondo (Di martedì 28 febbraio 2023) Elon Musk scavalca Arnault. Il patron di Tesla ha superato il magnate della moda Bernard Arnault torneo così ad essere di nuovo la persona più ricca del mondo Elon Musk scavalca Arnault e si riprende il titolo di persona più ricca del mondo. Il patron di Tesla e fondatore di SpaceX ha superato Bernard Arnault, magnate della moda, ed è tornato in vetta secondo il Bloomberg Billionaires Index. Le azioni Tesla hanno chiuso a Wall Street in rialzo del 5,5% spingendo la ricchezza di Musk a 187,1 miliardi di dollari. Arnault vale invece 185,3 miliardi di dollari. Per il patron di Tesla e fondatore di SpaceX si tratta di un sorpasso importante dopo ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 28 febbraio 2023). Il patron di Tesla ha superato il magnate della moda Bernardtorneo così ad essere di nuovo la persona più ricca dele si riprende il titolo di persona più ricca del. Il patron di Tesla e fondatore di SpaceX ha superato Bernard, magnate della moda, ed è tornato in vetta secondo il Bloomberg Billionaires Index. Le azioni Tesla hanno chiuso a Wall Street in rialzo del 5,5% spingendo la ricchezza dia 187,1 miliardi di dollari.vale invece 185,3 miliardi di dollari. Per il patron di Tesla e fondatore di SpaceX si tratta di un sorpasso importante dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - Agenzia_Ansa : Elon Musk si riprende lo scettro di uomo più ricco al mondo, superando Bernard Arnault #ANSA - SkyTG24 : Elon Musk supera Bernard Arnault, è di nuovo l’uomo più ricco del mondo - puntomagazine : #ElonMusk scavalca #Arnault. Il patron di #Tesla ha superato il magnate della moda Bernard Arnault torneo così ad e… - lucadoro_ : Elon Musk vorrebbe essere per Twitter l’equivalente di ciò che Tom era per MySpace. -