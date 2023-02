Elon Musk batte Bernard Arnault e torna ad essere l’uomo più ricco del mondo (Di martedì 28 febbraio 2023) . Nonostante il freno di Twitter, Tesla vola in borsa La recente acquisizione di Twitter sembrava aver creato un danno economico all’enorme patrimonio di Elon Musk. Anche se per poco tempo, il patron di Tesla e di SpaceX aveva perso il primato di uomo più ricco del mondo. Ma oggi il magnate sudafricano sembra aver riconquistato il primato. Secondo quanto riportato da Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio aziendale di Musk, alla chiusura di Wall Street, vale 187,1 miliardi di dollari, superando di fatto, anche se di pochi miliardi, il patrimonio di Bernard Arnault, che ammonta a 185,3 miliardi. Con Twitter, Elon Musk aveva inferto un duro colpo al suo patrimonio, che era sceso a 137 miliardi di dollari, ma le indubbie capacità ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) . Nonostante il freno di Twitter, Tesla vola in borsa La recente acquisizione di Twitter sembrava aver creato un danno economico all’enorme patrimonio di. Anche se per poco tempo, il patron di Tesla e di SpaceX aveva perso il primato di uomo piùdel. Ma oggi il magnate sudafricano sembra aver riconquistato il primato. Secondo quanto riportato da Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio aziendale di, alla chiusura di Wall Street, vale 187,1 miliardi di dollari, superando di fatto, anche se di pochi miliardi, il patrimonio di, che ammonta a 185,3 miliardi. Con Twitter,aveva inferto un duro colpo al suo patrimonio, che era sceso a 137 miliardi di dollari, ma le indubbie capacità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MilanAtalanta, allo stadio saranno presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas. Non solo, ecco tutt… - Agenzia_Ansa : Elon Musk si riprende lo scettro di uomo più ricco al mondo, superando Bernard Arnault #ANSA - CarmineFebo666 : Ogni notte prego Elon Musk affinché non renda questo social a pagamento. - Terra2itter : @ShivaBakta È scappato su Mastodon per colpa di Elon Musk - Silvano61597632 : RT @ChanceGardi: 'Bill Gates ?? ha affermato che il COVlD viene dai pipistrelli ?? e si diffonde a causa del Cambiamento Climatico. Poi ha ac… -